Le mareggiate danneggiano il Seatrac | sarà ricostruito

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe violenteche nei giorni scorsi hanno interessato Agropoli hanno messo fuori uso il, il dispositivo che consente l’ingresso in mare delle persone con ridotta funzionalità motoria. La furia del mare ha estirpato il binario sul quale scorreva la sedia, danneggiando la struttura. Questa mattina, i tecnici della ditta che produce il dispositivo, si sono recati in loco per fare una valutazione dei danni e il suo eventuale riposizionamento. Purtroppo i danni sono stati notevoli, compromettendo irrimediabilmente la struttura. “Questa mattina – afferma il vicesindaco nonché assessore alle Politiche Sociali Maria Giovanna D’Arienzo- abbiamo fatto un sopralluogo al lido Il Raggio Verde presso il quale era stato montato il. Con me c’era anche Rinaldo Crea, dell’associazione Lume. I tecnici ...