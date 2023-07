“Le lacrime di Pichetto Fratin sono ipocrite | il governo fa propaganda negazionista” | la protesta dei Fridays for Future in Lombardia

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Lediperché il ministro fa parte di unche fa. Mi ricorda Schettino che mentre la nave affonda fa finta di nulla per poi scapparsene”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti diForche nel pomeriggio di venerdì 28 luglio, hanno portato davanti al palazzo della Regionele macerie provenienti dall’uragano che ha colpito la città. “Abbiamo unche è in bilico tra il negazionismo e il dilazionismo – concludono i FFF – e lo fanno perché salvare il pianeta va contro i loro ideali politici”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il ministro all'Ambiente, GilbertoFratin, si è commosso vedendo ledella giovane Giorgia, preoccupata per l'emergenza climatica. Tra i ragazzi c'è paura per il futuro, proprio e della terra. 'Viene a chi è consapevole,...' Quelle diFratin sonodi coccodrillo: approva un piano clima che trasforma l'Italia in un hub del gas e poi piange davanti ad una ragazza. A me il ministro non commuove, mi fa solo arrabbiare, ......che ha fatto commuovere il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto... ma non è riuscito a trattenere lequando la giovane - anche lei commossa - ha confessato: "Ho ...

Pichetto Fratin in lacrime al Giffoni, la domanda di una ragazza sul ... Open

Gli attivisti hanno portato davanti al palazzo della Regione Lombardia le macerie provenienti dall’uragano che ha colpito la città - Video ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ragazza a Pichetto Fratin: 'Ho l’eco-ansia, lei non ha paura'. Lui si commuove. VIDEO ...