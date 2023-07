(Di venerdì 28 luglio 2023) La mafia uccide solo d’estate è un film di Pif. Quando girava le scene, mi telefonava, chiedendomi dettagli utili sugli accadimenti di mafia a Palermo. Pif poi volle ringraziarmi nei titoli di coda. Quindi, nei mesi di luglio, la mafia compì decine e decine di omicidi da Boris Giuliano, Rita Atria, il collega Gaetano Cappiello e la strage di via D’Amelio. Ma oggi vorrei ricordare la morte del commissario di pubblica sicurezzae del dottor Rocco: uccisi rispettivamente il 28 luglio 1985 e 29 luglio del 1983. Io penso che la strage di via Pipitone, dove morirono Rocco, Mario Trapassi, Salvatore Bortolotta – entrambi carabinieri – e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi,essere evitata. Ne sono certo. Alcuni giorni prima della strage, il libanese Bou Chebel ...

Ancora una svolta nell'sulla morte di Thomas Bricca , il diciannovenne assassinato lo scorso 30 gennaio, ad Alatri , in provincia di Frosinone ,un colpo di pistola alla testa . In compagnia degli amici, che si ......emesso dalla Procura di Lodil'accusa di aver violentato una donna di 40 anni il 23 dicembre 2022 lungo la pista ciclabile, zona Cascina Nesporedo, a Locate Triulzi (Milano). Lehanno ......emesso dalla Procura di Lodil'accusa di aver violentato una donna di 40 anni il 23 dicembre 2022 lungo la pista ciclabile, zona Cascina Nesporedo, a Locate Triulzi (Milano). Lehanno ...

Le indagini con Beppe Montana e la telefonata che poteva evitare l’autobomba per Chinnici Il Fatto Quotidiano

Intascavano il reddito di cittadinanza illecitamente, perché non avevano mai dichiarato di essere detenuti o di avere almeno un componente il proprio nucleo familiare in carcere: è quanto ha scoperto ...Simulavano di essere presenti sul luogo di lavoro, chiuse le indagini per le 23 persone, tra cui 18 dipendenti dell'Asl Benevento 1, distretto di Montesarchio. I 23 indagati, a cui è ...