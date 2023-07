Le calzature di Gianvito Rossi al gruppo svizzero del lusso Richemont

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il colossodelrileva una partecipazione di maggioranza nel calzaturificio italiano. La transazione non avrà un impatto significativo sulla posizione di cassa delo sui suoi risultati per l’esercizio finanziario 2023/24, ha precisato il colosso ginevrino proprietario di marchi quali Cartier, Piaget e Iwc., fondatore, Ceo e direttore creativo dell’omonimo marchio, manterrà una partecipazione nella società e continuerà a sviluppare l’azienda in collaborazione con, viene precisato. Non sono sono stati comunicati i dettagli finanziari dell’operazione. Fondata nel 2006 a San Mauro Pascoli e con sede a Milano,è una ...

Al gruppo del lusso elvetico una quota di controllo dell'azienda didi San Mauro Pascoli. Il fondatoreRossi rimane azionista e guida dell'azienda. Non divulgato il valore dell'operazione Sono giorni di operazioni nel mondo del lusso made in Italy. ...LediRossi incarnano infatti la massima espressione dell'artigianalità Made in Italy , facendo leva su una lunga tradizione nel campo delledi lusso. Rothschild & Co. ha ...Il colosso svizzero del lusso Richemont ha acquisito una partecipazione di controllo della maison italiana diRossi. Secondo quanto si apprende si tratterebbe del 70%.Rossi, fondatore, Ceo e direttore creativo dell'omonimo marchio, manterrà una partecipazione nella società e ...(Teleborsa) - Richemont, società leader nel settore del lusso che detiene marchi quali Cartier, Montblanc e Piaget, ha acquisito una partecipazione di controllo nella rinomata casa calzaturiera italia ...Il colosso svizzero del lusso Richemont rileva una partecipazione di maggioranza nel calzaturificio italiano Gianvito Rossi. La transazione non avrà ...