Lazio | Immobile prova a fare il ds | chiama due obiettivi di mercato

...in tribunale la vicenda trae ATAC , la società del trasporto pubblico romano, dopo l'incidente stradale del 16 aprile scorso. Per lo scontro tra il suv dell'attaccante dellae un tram ...Il braccio di ferro tra Ciroe l'Atac continua. La battaglia legale tra il calciatore dellae la società di trasporti pubblici romani, va avanti. Dopo oltre tre mesi dalla mattina dell'incidente tra il capitano ...Anche la Fiorentina potrebbe inserirsi nella caccia ad una punta nel caso uno tra Cabral e Jovic venga venduto, così come lache deve risolvere la questioneche potrebbe cedere al ...

Immobile, il no all'Arabia Saudita e la nuova vita alla Lazio: nel segno dei gol La Gazzetta dello Sport

Il G.I.P. del Tribunale di Perugia ha disposto – su richiesta della Procura – il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre un milione di euro nei confronti di un imprenditore di Santa ...Niente Arabia Saudita per Immobile, dal ritiro di Auronzo trapela una certa sicurezza sulla permanenza di Ciruzzo in biancoceleste, non solo per i gol segnati ma perchè vuole aiutare Sarri ...