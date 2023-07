Lazio | Floriani Mussolini a un passo dal Pescara di Zeman | le ultime

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lavora anche in uscita la, per piazzare esudebi ed ex Primavera. Il prossimo a lasciare Formello sarà con tutta probabilità...

Commenta per primo Il Pescara di Zeman (Serie C) ha chiesto in prestito allail terzino destro RomanoMussolini (classe 2003), figlio di Alessandra Mussolini.... più i giovani Crespi eMussolini (a segno entrambi). "Una prima impressione Sicuramente le gambe non sono al massimo - dice Manuel Lazzari aStyle Channel - Siamo alla prima ...... 60 Sana Fernandes, 79 Crespi, 81 85 Basic(4 - 3 - 3): Maximiano (46` Adamonis); Lazzari (46` Marusic), Patric (46` Casale), Romagnoli (46` Ruggeri), Hysa (46` Fares) (71Mussolini)...Lazio e Pescara stanno ultimando i discorsi per il passaggio in prestito di Romano Floriani tra le fila degli abbruzzesi: tutti i dettagli ...Giornate frenetiche d calciomercato che continuano a regalare diversi colpi di scena. Chiuso l'arrivo di Taty Castellanos, fino a qualche ora fa sembrava tutto fatto anche per l'arrivo di ...