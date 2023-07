Lazio | buste paga più pesanti per medici di pronto soccorso

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) –piùper il personale sanitario delimpegnato nei. Oggi pomeriggio la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha ratificato l’accordo del 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati, per le prestazioni aggiuntive dei(100 euro lordi l’ora) in servizio nei, a decorrere dal mese di maggio e per tutto il 2023. La delibera ha lo scopo di remunerare il servizio prestato neidal personale stabilmente assegnato, partendo da 340 euro lordi in più per 65 ore mensili (di cui almeno un turno notturno e/o festivo) per arrivare fino a 1.040 euro per 150 ore (comprensive di 5 turni notturni e/o festivi). Un ...

