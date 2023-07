Laura Chiatti contro tutto e tutti | è il turno di Sfera Ebbasta | cosa è successo al concerto?

L'attrice non è rimasta contenta dello show e ha scritto una dura osservazione su ...sbotta sui social. Dopo aver assistito al concerto di Sferra Ebbasta , l'attrice si è lasciata andare a una critica pesante contro il cantante rapper. Parole che in pochi istanti hanno ...È andato in scena ieri sera, a Roma, il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva. Location, lo splendido Ippodromo delle Capannelle. Pubblico:e i suoi figli (insieme ad altre migliaia di fan). E l'attrice, accompagnata anche dal suo Marco Bocci, avrebbe proprio voluto salutare la star rap dopo l'esibizione. Ma a quanto pare ...

Laura Chiatti sbotta contro Sfera Ebbasta (dopo il concerto di Roma): «Troppo stanco per salutare i fan Ingra ilmessaggero.it

Laura Chiatti, con marito (Marco Bocci) e figli è andata a vedere il concerto di Sfera Ebbasta nella serata del 26 luglio a Rock in Roma. Lo spettacolo, in scena sul ...Laura Chiatti, con marito (Marco Bocci) e figli è andata a vedere il concerto di Sfera e Basta nella serata del 26 luglio a Rock in Roma. Lo spettacolo, in scena sul palco ...