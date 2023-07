Latina Carta acquisti denominata “Dedicata a te” | i beneficiari possono ritirare la comunicazione

... e viene tradotto in Europa, America, Stati Uniti e persino in Giappone. Cesare Zavattini ... Le lettere che compongono l'opera, in prima battuta, erano rivolte a un'istanza di, a un nom de ...E ben vero che l'influenzaè molto forte in California ma una affluenza di tal genere ... Se il nuovo olandese ha buona classe , almeno un trio di buon livello sullac'è. Non eccelso, buono.... in cui è rispettata la privacy (ad esempio, l'elenco beneficiariacquisti del comune diindica le iniziali, i primi 8 caratteri del codice fiscale e la data di nascita di ogni ...E’ importante sbrigarsi a ritirare la nuova Carta aiuti per le famiglie, perché se non si fa la prima spesa entro settembre il beneficio decade. Dallo scorso 18 luglio, presso il Comune di Latina, i 1 ...LATINA – Dallo scorso 18 luglio, presso il Comune di Latina, i 1.744 beneficiari possono ritirare la comunicazione con cui recarsi alle Poste per entrare in possesso della carta acquisti denominata “D ...