12.20 - Jeremie Bogaa Nizza: è fatta per'addio all'10.30 - Igor saluta la Fiorentina : oggi le visite mediche con il Brighton . 10.15 - Il Manchester United non molla Rasmus Hojlund ......36 28 Luglio: visite e firma per ToureL'... visite e firma per ToureL'ufficializzerà nelle prossime ore'... anche Ausilioin Giappone per chiudere la trattativa con il ...18:08 25 Luglio Tottenham, Davinson Sanchezin ... Va convinto'ex Milan, che vuole restare in blaugrana o, in alternativa, ... 16:05 25 Luglio, si sistemano i dettagli per El Bilal ToureL'...

L'Atalanta vola in Inghilterra: sabato alle 16 sfida al Bournemouth L'Eco di Bergamo