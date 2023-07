L’archiviazione di un’accusa che ha fatto molto male

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al direttore - Ho ricevuto da pochi giorni la notizia deldel processo intentato dalla procura di Bergamo contro di me e un nutrito gruppo di amministratori, tecnici del sistema sanitario, scienziati. Potrei dire che giustizia è fatta, i magistrati hanno espresso il loro parere che, come auspicavamo, ha reso giustizia del lavoroin quei terribili mesi e, ovviamente, non ha avuto da parte nostra alcuna colposa responsabilità criminale e omicida. Ora torno a essere un uomo pulito, senza l’onta di un sospetto devastante: aver contribuito a dare la morte a 57 persone e non averciò che era necessario fare per salvarne 4.148. Per un medico che ha speso la vita gestendo grandi, devastanti emergenze in giro per il mondo, rischiando molte volte la propria di vita per soccorrere gli altri, quello della procura di ...