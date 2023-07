L’aneddoto di Vecchioni su La Russa jr dovrebbe far riflettere su certi ambienti meneghini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nel vasto scemenzaio accumulatosi in questi mesi, spicca l’immortale sentenza del Gennaro Sangiuliano, inimmaginabile ministro della Cultura in carica, il quale – intervistato da Piero Senaldi – attribuisce a padre Dante, eccelso interprete della cultura urbana medievale, la fondazione del pensiero di destra. Senza nessuna acredine polemica verso tale esegeta dantesco (sarebbe come sparare sulla Croce Rossa) varrebbe comunque la pena ricordare che nel milieu fiorentino di fine XIII secolo maturavano tesi esattamente opposte. Quanto lo storico del pensiero Quentin Skinner, nella sua monumentale opera Le origini del pensiero politico moderno, definiva “repubblicanesimo civico”. L’embrionale elaborazione dell’indipendenza comunale fondata sul principio secondo cui “la nobiltà origina non dalla nascita ma dalla virtù”; con il corollario che propugnava la lotta all’umiliazione. Dunque, ...