L’Al-Ahli ha il suo nuovo allenatore | Jaissle lascia il Salisburgo

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha trovato il suo: il tecnicoha infattito ilper il club arabo Matthiasil, che ha deciso di sollevarlo dall’incarico viste le trattative in corso con. IL COMUNICATO – L’FC Red Bull Salzburg ha sollevatolenatore Matthiasdal suo incarico. Il motivo è il desiderio espresso del 35enne tedesco di unirsi alSFC, appena 48 ore prima dell’inizio della ADMIRAL Bundesliga 2023/24. Le necessarie trattative con il club saudita, avviate solo poche ore fa, sono attualmente nella fase conclusiva. Per questo Matthias ...

Il tecnico ha infatti aperto alla trattativa con, club che tanto si sta facendo notare in questa fase di mercato. La squadra saudita, che ha acquistato Mahrez dal Manchester City ......lascia il Manchester City e diventa un nuovo giocatore dell', adesso è ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club saudita attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.'...Mahrez è un nuovo giocatore dell''annuncio del club arabo sull'ingaggio dell'ormai ex City Riyad Mahrez è un nuovo giocatore dell'che ne ha ufficializzato in questi minuti'acquisto. Operazione da 40 milioni di ...