L’AGCOM ora ha il potere di bloccare i siti pirata entro 30 minuti dalla trasmissione di un evento

... The Ferragnez: Sanremo Special - Dopo'estate Noi siamo ... Consegne in 1(alcune città) Accesso ad offerte anticipate ... Prime Video e Dazn, inizio 2023 in calo: i dati del report41 26 ...Contrasto alla pirateria degli eventi sportivi:potrà agire nei primi 30 min di trasmissione Le nuove disposizioni attribuiscono all'il potere di emanare le cd. "ingiunzioni ...ha diffuso il consueto Osservatorio sulle Comunicazioni ... continua il calo delle linee in rame chesono a quota 6,9 ... il confronto rispetto a marzo 2019 è impietoso e'incremento è stato ...

Contrasto alla pirateria degli eventi sportivi: ora l'Agcom potrà agire nei primi 30 min di trasmissione Prima Como