La Via della seta è stata conveniente per la Cina | ma l’Italia può farne a meno Un’indagine

... spiegando che gli interventi esclusi dal Pnrr verranno recuperati dagli altri programmi, quelli finanziati con i fondicoesione o dello sviluppo. Lo stop a queste misure permette di ...Anzi, annuncia un viaggio a Pechino in risposta a chi ipotizzava un addio allaSeta. E si presenta in conferenza stampa dopo la polemica sul mancato incontro a due con i giornalisti. Dopo, ...... scandisce, "si collocano fuori del recintoCostituzione e non possono essere praticate". ... E guarda caso, la Camera ha appena dato illibera alla Commissione parlamentare sul Covid col ...

La firma del memorandum non è stata utile per l'economia italiana, ma uscirne potrebbe essere un rischio. La difficile decisione su un accordo definito da Meloni "un grosso errore" ...Festival bucolici, visite nei sotterranei di Brescia, cinema d'autore nei parchi cittadini e mostre fotografiche. Qui di seguito troverai tante idee per riempire il tuo fine settimana. Per la lista ...