La Verità | il Nobel e i “dogmi sul clima”

Leggi su butac

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tra le segnalazioni che ci inviate ne è arrivata una in forma di immagine da La, titolo: Contesta isul: ilper la fisica in carica viene censurato dal Fmi L’articolo, che ci è stato inviato dall’edizione cartacea del quotidiano diretto da Belpietro, riporta: Clauser, insignito l’autunno scorso, non crede che il riscaldamento globale dipenda dall’uomo E il Fondo Monetario Internazionale annulla, via mail, il suo intervento previsto oggi. Nella preview della versione online raccontano: Come moltissimi altri scienziati, il fisico John F. Clauser, insignito l’anno scorso, non crede che il riscaldamento dipenda dall’uomo e che la CO2 sia dannosa per l’ambiente. Il Fmi cancella il suo intervento con una mail. La dicitura “moltissimi altri scienziati” è utilizzata per enfatizzare il numero di ...