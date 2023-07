La Uefa esclude la Juventus dalle coppe europee per un anno

Lamette nel mirino Euro 2032 . Ci siamo quasi: ottobre, mese in cui verrà stabilita la sede ... Allo stesso tempo, non siuna possibile assegnazione congiunta con la Turchia , unica vera ...... dalla vittoria dellaYouth League nel 2018 fino al sorpasso nelle gerarchie operato da Pedri e Gavi e all'inevitabile addio. Lo strappo risale a un anno fa. Xavi lodai convocati per la ...La decisione è arrivata quest'oggi da parte del Comitato d'Appello dellache ha confermato il parare iniziale degli ispettori del Comitato di controllo, etica e disciplina della Federcalcio ...

Ufficiale, la UEFA esclude la Juve dalla Conference League Calcio e Finanza

La Uefa ha deciso: Juve fuori dalle coppe europee per un anno, in Conference va la Fiorentina. La Juventus esclusa dalla Conference League. Sentenza UEFA che non lascia spazio a dubbi: per i bianconer ...L'Uefa ha appena comunicato di aver escluso la Juventus dalla Conference League per la stagione 2023/2024. Ecco il comunicato: "Durante la stagione 2022/23, la Prima Camera del ...