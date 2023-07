La Uefa esclude la Juventus dalle coppe europee per un anno e la condanna ad una multa di 10 milioni

(Di venerdì 28 luglio 2023) Laha finalmente deciso: laresterà fuoriper un. In Conference League andrà la Fiorentina. La sentenza della camera di controllo del Fair Play Finanziario arriva dopo sette mesi dall’apertura del fascicolo. Laè stata squalificataper une dovrà pagare anche unadi 10, in parte subito e in parte con la condizionale. Alla Conference League, in cui laera riuscita a rientrare nonostante i 10 punti di penalizzazione in campionato per il caso plusvalenze, parteciperà quindi la Fiorentina, che in campionato era arrivata ottava, a solo un punto dalla squadra ...

Il club bianconero è stato escluso dalla Uefa per «aver violato il quadro normativo della UEFA e violato l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022».