La strategia spaziale per sicurezza e difesa che serve all’Ue. L’analisi di Mensi

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’Europa è una potenzaglobale non solo per i suoi oltre 30 satelliti attualmente in orbita e i 25 previsti per i prossimi 10-15 anni, ma per il ruolo che nel corso degli anni ha assunto, anche in virtù dell’avanzato sistema tecnologico e industriale di cui dispone. Di qui la consapevolezza di dover oggi adeguare con urgenza, regole e strumenti operativi per essere in grado di affrontare minacce attuali e potenziali, stimolando così innovazione, ricerca e competitività, in una dione globale che vede Stati concorrenti disporre di avanzate capacità spaziali e anti-satellite. Questo emerge con chiarezza dalla comunicazione congiunta del 10 marzo 2023 della Commissione europea e dell’Alto rappresentante (laUe per lae la ...