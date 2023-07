La splendida lettera di una mamma

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il figlio ha preso 7 in condotta (e questo avrà ricadute future) e lei dice ai prof: «È giusto così, basta con lo scaricare sugli altri le proprie responsabilità». Anche i numi tutelari, nel loro immenso, a volte sbagliano. Ma il nume tutelare del grillo, quando sbaglia, sa sempre come farsi perdonare. Per esempio: nessuno è abile come lui a spulciare le rubriche delle lettere dei quotidiani, trovando fra i messaggi vere e proprie perle che rappresentano la vita quotidiana degli italiani assai più che i commenti e gli elzeviri dei grandi editorialisti. Questa settimana, per esempio, il nume mi ha segnalato una piccola missiva pubblicata giovedì 13 luglio in fondo a pagina 27 del Corriere della Sera, che sinceramente mi era sfuggita. La ripropongo qui per due motivi: il primo è che, come era sfuggita a me, probabilmente sarà sfuggita anche a voi. Il secondo è che, dopo averla letta, ...