La sentenza Uefa | Juve fuori dalle Coppe europee per un anno e maxi-multa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nyon –ntusdalla Conference League 2023-2024. Lantus è stata squalificata per uncompetizionidallaper violazione dei regolamentiClub Licensing e del fair play finanziario (Ffp). Il club di Torino è stato ancheto di 20 milioni di euro, anche se 10 milioni di euro sono condizionali e verrapplicati solo in caso di irregolarità nei bilanci annuali dellantus per il 2023, 2024 o 2025. Laesclude quindi lantus dalla prossima Conference League. Al suo posto sarà ripescata la Fiorentina. La decisione della Prima Camera delloCfcb chiude definitivamente il procedimento avviato il ...

Juventus, UFFICIALE l'esclusione dalla Conference League: la sentenza UEFA Footballnews24.it

