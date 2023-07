La rottura tra Tirana e Teheran e l’ingombrante presenza dei mujaheddin in Albania

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 luglio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Lo scorso 20 giugno, diverse decine di forze della Polizia di Stato e dell’unità speciale anti-terrorismo sono intervenuti all’interno del campo Ashraf 3 con un ordine di ispezione emesso dalla Struttura Speciale Contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata (Spak), nell’ambito dell’operazione investigativa su un presunto coinvolgimento di alcuniin attività di interferenza in sistemi informatici e di terrorismo. I membri del Mek (Mojahedin-e Khalq) hanno opposto resistenza alle forze dell’ordine, nel tentativo di impedire alle autorità l’ispezione dei loro ambienti, con la pretesa che non erano stati avvisati prima. Per disperdere la folla, la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e spray al peperoncino. L’intervento della polizia è seguito al ...