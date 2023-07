(Di venerdì 28 luglio 2023) «Questa situazione mi ha mandato su tutte le furie». A parlare è Enrico, ilripreso inla scorsa settimana dae finito al centro di una polemica social. L’episodio risale al 20 luglio quando la giornalista prenota una corsa in taxi dall’hotel Boston alla sede della Regione Puglia, sul lungomare di Bari. Quando il viaggio è terminato,dice di voler pagare con la carta di credito ma Enrico sostiene che il pos non funzioni. Ne nasce un battibecco, con la giornalista che scendendo dall’auto esclama: «Voi tassisti siete la peggiore razza d’Italia». A circa una settimana da questo episodio, è Enrico a tornare sulla vicenda. In un’intervista con un quotidiano locale, ilrisponde: «Innanzitutto, non ...

La replica del tassista barese a Selvaggia Lucarelli: «Siamo uomini, non animali. Farò partire una querela» - Il video Open

