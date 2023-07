La Ragazza e l’Ufficiale | anticipazioni nona puntata di venerdì 4 agosto 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lae l'Ufficiale S1 Ep25 – Seyit, accompagnato da Petro, fa finalmente ritorno all’hotel Cheref, dove viene accolto calorosamente da tutti. Purtroppo il nostro protagonista sta affrontando una terribile situazione e non è in vena di convenevoli. Decide dunque di ritirarsi immediatamente nella sua stanza, accompagnato dai suoi amici Celil e Petro. Seyit è disperato. Non riesce ad accettare il fatto che la sua amata Sura possa averlo dimenticato e che lo abbia sostituito con un altro uomo. I suoi amici cercheranno di consolarlo, ma la sua rabbia e il suo dolore annebbiano i suoi pensieri, portandolo a distruggere la sua stanza. Ciononostante, dopo essersi sfogato, Seyit riesce finalmente a calmarsi e Ayse tenterà di approfittare del suo stato d’animo per rivelargli i suoi sentimenti. Nel frattempo, Sura sta tornando all’hotel Cheref, accompagnata da Galip e ...