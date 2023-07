La proposta di Mancini | tutto saltato | Chicco Evani | bomba sulla Nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) E' stato il vice di Robertoin, con il ct ha vinto l'Europeo nel 2021 a Wembley, dopo 13 anni trascorsi nel settore tecnico azzurro. Oggi Alberigoha dato l'addio a Coverciano e ha rotto con la Figc. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore ed ex "gregario di lusso" nel Milan di Arrigo Sacchi non nasconde la delusione. "Mi ha telefonato Roberto, mi ha spiegato che la Federazione voleva cambiare e intendevano propormi lafemminile. Qualche giorno fa ho chiamato il segretario Vladovich per chiudere ufficialmente il rapporto. Lì è venuta fuori ladell'Under 20. Mi sono preso un giorno per riflettere e poi ho detto no grazie. Non potevo tornare indietro. Mi sono convinto che era l'ora di cambiare. ...