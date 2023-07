La promessa anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto | Romulo sospetta di Jana

Curro, sorpreso da Cruz mentre cerca di prendere Eugenia in braccio, la fa cadere. La marchesa lo rimprovera e gli ordina di non avvicinarsi più alla madre. Cruz decide che qualcuno dovrà assistere la ...La: Jana pronta a interrogare Eugenia L' arrivo di Donna Eugenia alla tenuta è una grande opportunità per Jana . Dopo che Manuel ha deciso di sposare Jimena , alla ragazza non ...... Ariete equilibrato 27 LuglioTVBeautiful: la puntata di oggi 27 luglio 27 LuglioTVLa: la puntata di oggi, 27 luglio 27 Luglio ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Manuel e Jana nel mirino di Padre Camillo ComingSoon.it

La Promessa, anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto. Convinta da Petra, Candela cerca di vendicarsi di Eugenia.Perla e Mirko si ritrovano al falò di confronto a Temptation Island 2023. La coppia sorprende tutti e decidono di iniziare una nuova vita. Ecco il video ...