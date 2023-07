La prima volta di un Papa in diretta Facebook Francesco | Buonasera brava gente

(Di venerdì 28 luglio 2023)insu. E padre Enzo Fortunato che sulla sua pagina social ha coinvolto il Pontefice a salutare e a benedire gli utenti. «» , ha esordito. «E' vero che voi siete bravi? Così mi ha detto il padre. Grazie, grazie del vostro lavoro e anche del voler nutrirvi con l’acqua che è la Parola di Dio: se a noi manca l’acqua la cosa non funziona....

Questo creerebbe dei problemi a Sánchez "Più di unail calendario giudiziario ha seguito il ...solo di natura economica o c'è dell'altro "Il movimento catalanista è stato un movimentodi ...A Meloni dice: lache ti ho incontrata, 'ho avuto l'impressione di conoscerti da molto tempo'. Colei che si definiva l'underdog della politica italiana entra fiera alla Casa Bianca: 'Non ...Un esordio positivo che lo stesso turco ha voluto sottolineare in un post su Instagram: "Lanon si scorda mai. Una bellissima giornata a Carson. Ora il duro lavoro continua. Andiamo a ...

Fugatti ordina l'abbattimento di due lupi, è la prima volta in Italia. Oipa: “Il Trentino sta diventando un inferno per la ... la Repubblica

L'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires ha annunciato che nell'ambito della manifestazione Bienalsur 2023 sarà presente per la prima volta in Argentina l'artista italiano Ryts Monet, che propor ...La pilota Samantha Tan ha partecipato al Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America nella stagione 2022, ottenendo in sole quattro gare una vittoria, due podi e altrettante pole position nel Trofe ...