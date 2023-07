La lezione costituzionale di Mattarella al governo su Covid e poteri dello Stato

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non è esplicitamente una moral suasion a non andare avanti sulla strada della commissione d’inchiesta sul, ma tutti hanno letto così l’ammonimento di Sergio. Il riferimento è chiaro: il Parlamento non è «un contropotere» della magistratura. La quale, com’è noto, sulla vicendagià si è espressa con l’assoluzione di Giuseppe Conte e Roberto Speranza dalle accuse che gli erano state rivolte. La botta del presidente della Repubblica è giunta un po’ a sorpresa durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio, dato che la questione della Commissione d’inchiesta sul, approvata dalla Camera ma non ancora dal Senato, è finita un po’ nel dimenticatoio ma è (sarebbe) destinata a tornare d’attualità. Ci si chiede adesso se queste parole diverranno in qualche modo valutate ...