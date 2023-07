La Guardia di Finanza di Genova nella sede della Sampdoria

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – La Gdf die in altri uffici collegati alla società. Tra gli addebiti contestati: falso in bilancio e truffa allo Stato. Richiesta inoltre la consegna di atti e documenti nelle sedi di varie banche che gestiscono le operazioni finanziariesquadra. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.