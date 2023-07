(Di venerdì 28 luglio 2023) su Tg. La7.it - Non poteva passare inosservata. La non - rispostaPresidente del Consiglio Giorgiaitaliana non poteva sfuggire ai segugi del web e ...

La non - rispostaPresidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla bandiera italiana non poteva sfuggire ai segugi del web e infatti, in poche ore, è diventata virale. Anche se, in tutta onestà, ...... mi riferisco a qualche incidente di percorso, qualche errore di comunicazione, qualche, ... Ha separato completamente il carisma del governo da quello che Berlusconi chiamava il teatrino...... vi incupirete o commettereteo cavolate Suvvia, pur stando coi piedi a terra, non negatevi ... Respirate profondamente, combinate qualcosa di elettrizzante, fatefilosofia un precetto, ...

La gaffe della Meloni sulla bandiera diventa virale. Ecco il vero significato del tricolore TGLA7

Non poteva passare inosservata. La non-risposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla bandiera italiana non poteva sfuggire ai segugi del web e infatti, in poche ore, è diventata virale.Si chiama Andrea Giambruno, ha 41 anni e da 7 è il compagno di Giorgia Meloni. Il primo first gentleman d’Italia lavora come giornalista a Mediaset ...