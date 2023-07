La Fondazione Rockefeller annuncia la nuova vicepresidentessa del Bellagio Center

(Di venerdì 28 luglio 2023) Elena Gelosa entra a far parte deldellacon la qualifica di, prendendo il posto di Pilar Palaci á., Italia, 28 luglio 2023 /PRNewswire/Lahato che Elena Gelosa ha assunto la carica didel, dove sovrintenderà a tutte le attività strategiche e operative e fungerà da rappresentante dellain Italia. Gelosa assumerà la suddetta carica presso lain settembre, dopo aver trascorso sei anni al servizio dell'Università Bocconi. Sostituirà Pilar ...

La Fondazione Rockefeller annuncia la nuova vicepresidentessa ... Benzinga Italia

Elena Gelosa entra a far parte del Bellagio Center della Fondazione Rockefeller con la qualifica di Vicepresidentessa, prendendo il posto di Pilar ...