La Ferrari perde i pezzi | chi se ne va | un terremoto ai box della Rossa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Quella in Ungheria è stata l'ultima gara di Laurent Mekies in. Poi il quasi ex direttore sportivo osserverà il periodo di riposo necessario (di sei mesi) prima di diventare team principalAlphaTauri. Lo farà nel team di Faenza diretto dalla Red Bull, e un giorno si parla anche di lui come futuro successore di Chris Horner. Ma nonostante la notizia si sapesse già prima del GP di Azerbaigian, anche in modo assai sorprendente, laha deciso di confermare al muretto il dirigente transalpino per la gara di Baku, ma anche per quelle di Miami, Montecarlo, Barcellona, Montreal, Spielberg, Silverstone e dell'Ungheria. Mekies, niente Spa: il ruolo di direttore sportivo a Diego Ioverno Con un tweet lainfatti ha annunciato la separazione ufficiale da Mekies, che lascia con tutti i crismi ...