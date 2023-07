Kharlan | «Forse un giorno il mio gesto farà storia | mi hanno scritto dal fronte per ringraziarmi»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ieri la schermitrice ucraina Olgaè stata squalificata per essersi rifiutata di salutare l’avversaria, la russa Anna Smirnova, al termine dell’incontro ai Mondiali di scherma che si stanno disputando a Milano. Invece di stringerle la mano, ha presentato la sua sciabola in modo che le lame si scontrassero, uncomune nelle stanze delle armi al culmine della pandemia di Covid-19. Dia questo rifiuto con una stretta di mano, Anna Smirnova ha protestato e si è rifiutata di lasciare la pedana per quasi un’ora dopo la fine del match. Oggi La Repubblica intervista la. «È ingiusto che i russi gareggino, che noi dobbiamo affrontare gente che rappresenta quel paese. È ingiusto che loro siano in Italia, che gli siano stati concessi i visti. Non distruggono solo il mio paese, la sua gente, sono dei ...

