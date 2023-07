Keyword | Maltempo

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 luglio 2023) Stiamo vivendo un’estate di improvvisi e violenti rovesci climatici. Dal sole e dall’afa della mattina si passa in un amen alla pioggia e alle grandinate del pomeriggio, e sempre più spesso con chicchi più grossi delle uova di struzzo che fanno danni enormi. Però, senza farci centrifugare nelle discussioni sulle cause e le conseguenze del cambiamento climatico, è interessante mettere l’orecchio sul selciato digitale delle discussioni sviluppatesi in rete dopo gli ultimi eventi che hanno flagellato in modo particolare le regioni del Nord Italia.è lache in questi ultimi giorni ha puntellato molte delle discussioni che abbiamo seguito online, collezionando ben 12.650 menzioni e raggiungendo il picco massimo di parlato nei giorni a cavallo dal 24 al 26 luglio, quando cioè diversi comuni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della ...