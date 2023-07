Kevin Spacey e gli ignavi Al prossimo caso Tortora | non fatevi vedere

(Di venerdì 28 luglio 2023) Di Re Lear, chi conservi la capacità di intendere la giustizia e la tragedia s’è già fatto l’unica opinione possibile. Al contrario, il circo delle tricoteuse che per anni hanno messo al patibolo un presunto (ora provato) innocente in base a sole accuse e ai propri pregiudizi ipocriti, ha dimostrato ieri mattina, ma non c’erano dubbi, di non intendere né giustizia né tragedia. Né innocenza. Rep. ha piazzato in prima pagina un commento demenziale sotto ogni profilo di diritto, la cui tesi è che era meglio condannare l’innocente pur di tenere il punto del #MeToo. La Stampa ha inguattato a pag. 19 un articolo a denti digrignanti per la condanna mancata, il cui senso è: però c’erano tante accuse. Idem il Corriere, rifugiatosi con i denti alla sezione spettacoli, ma con l’aggravate del cinismo candido di Gramellini, che ha ostentato la sua ...

Anni di vita rubati, una carriera distrutta, soldi buttati in avvocati, la maldicenza, le condanne social e il dubbio che, comunque, resterà sempre come un'ombra. Finalmente l'attoreè stato scagionato , ma a che prezzo! Altri non sono stati altrettanto fortunati e hanno pagato amaramente per la scandalosa campagna femminista nota come #metoo , grazie a cui il ...in tribunale a londra. 1 1 - CHI FERMERÀ GLI ABUSI DOPO LA FINE DEL METOO Estratto dell'articolo di Arianna Farinelli per 'la Repubblica'è stato assolto ieri a Londra dall'...Il mostro, il reietto, colui il cui volto andava cancellato dai film, è stato assolto, scagionato da tutte le accuse., che nel giorno del verdetto londinese ha compiuto 64 anni, rischiava l'ergastolo. Aveva già subito un altro processo negli Usa e anche in quel caso l'esito è stato lo stesso: innocente. ...

Kevin Spacey rischiava l'ergastolo. Ma il verdetto è stato lo stesso del tribunale americano: innocente. L'attore hollywoodiano in questi anni è stato ...