Kevin Spacey | dalle accuse all' assoluzione | la storia dello scandalo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tra i principali nomi coinvolti nel 2017 nei casi di molestie sessuali emersi dopo l'ascesa del Movimento #MeToo, a distanza di sei anniè stato dichiarato innocente da ogni capo d'imputazione. Ripercorriamo insieme l'intera. In gergo giornalistico è stato definito L'effetto Weinstein. Siamo nell'ottobre del 2017 e Hollywood è scossa nelle fondamenta dallodelle molestie sessuali correlate ad alcune delle più note e potenti figure del settore cinematografico. Nasce tutto da quello che sarà poi noto come Movimento #MeToo, una mobilitazione social(e) in cui le donne che hanno subito violenze o molestie di genere condividono apertamente le loro storie, denunciando anche a distanza di molti anni i loro carnefici e aggressori sia in ambito mediatico che legale. Si scioglie un bavaglio di potere ...

L'ASSOLUZIONE DIIl processo dell'attore accusato per molestie si è risolto a suo favore, ma per i progressisti resta un (solito) sospetto. 'The Independent' e 'The Guardian' ricordano ...Anni di vita rubati, una carriera distrutta, soldi buttati in avvocati, la maldicenza, le condanne social e il dubbio che, comunque, resterà sempre come un'ombra. Finalmente l'attoreè stato scagionato , ma a che prezzo! Altri non sono stati altrettanto fortunati e hanno pagato amaramente per la scandalosa campagna femminista nota come #metoo , grazie a cui il ...in tribunale a londra. 1 1 - CHI FERMERÀ GLI ABUSI DOPO LA FINE DEL METOO Estratto dell'articolo di Arianna Farinelli per 'la Repubblica'è stato assolto ieri a Londra dall'...

Scopriamo assieme quali sono i progetti, tra film e serie tv, da cui Kevin Spacey è stato escluso dopo le accuse di molestie.