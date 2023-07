Kering compra il 30% di Valentino per 1 | 7 miliardi di euro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il gruppoha acquisito il 30% diper una somma di 1,7di. Prima tappa per un percorso che porterà all’acquisizione del 100% entro il 2028. Il gruppo possiede già marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Pomellato, ed è il secondo gruppo al mondo dopo Lvmh. L’acquisto è stato fatto da Mayhoola, la società del Qatar che continuerà ad avere la maggioranza della storica maison italiana.acquistato per 1,7diGaravani- Photo Credits Radio Monte CarloLa maison fondata a Roma nel 1960 daGaravani è diventata con gli anni l’emblema del lusso più sofisticato e degli abiti “da sogno”. Il gruppoil 30% della ...

La partnership strategica si propone di sostenere la strategia di crescita del marchio ed a questo scopoe Mayhoola esploreranno potenziali opportunità congiunte in linea con le rispettive ...Uno dei simboli del made in Italy, Valentino, potrebbe cambiare presto di nuovo indirizzo e approdare a Parigi, nel tempio dei rivali - cugini francesi che per mano e portafoglio dine hanno acquistato il 30% per un prezzo di 1,7 miliardi di euro con l'opzione ad acquistare l'intero gruppo. L'operazione rientra in un più ampio accordo tra il gruppo transalpino e il fondo ...... presidente e ad di - una maison italiana unica che è sinonimo di bellezza ed eleganza. Sono molto soddisfatto di questo primo passo della nostra collaborazione con Mayhoola per sviluppare ...

