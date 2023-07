Juventus | ufficiale la risoluzione di Ihattaren

... Gianluca Ferrero Laha risposto alla sentenza Uefa di esclusione dalle coppe europee per un anno con un comunicatoin cui annuncia che non farà ricorso, pur non ammettendo, con ......europee (con una multa di 10 milioni) con un comunicatoin cui annuncia che non farà ricorso ma che ciò non costituisce ammissione di colpevolezza. Di seguito il comunicato della: '...Ultim'ora. Ecco la sentenza Uefa sulla. La squadra di Massimiliano Allegri è stata punita. La decisione Era attesa in queste ore la sentenza sullada parte della UEFA. E prontamente ...

L’Uefa ha comunicato di aver escluso la Juventus dalle coppe europee per la stagione 2023/2024 per la questione plusvalenze ...La Fiorentina approda in maniera ufficiale in Conference League grazie alla sentenza della Uefa con la Juventus che è stata esclusa ...