Juventus | Pinsoglio | «Stiamo lavorando tanto per costruire gioco»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le parole di Carlo, terzo portiere della, dopo la vittoria in amichevole contro il Milan Carloha parlato in zona mista dopo l’amichevole trae Milan. PAROLE – «Iniziare bene è sempre positivo, siamo contenti. Siamo in fase di costruzione, ci vuole tempo. Abbiamo anche un nuovo mister, Francesco Magnanelli. Lavoriamo sull’uscita da dietro e per giocare palla a terra, oggi ci è riuscito molto bene. Chiesa è partito forte, per l’inizio della Serie A sarà al massimo della forza. Nello spogliatoio è il solito simpaticone, siamo tutti molto uniti».

