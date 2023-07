Juventus-Milan | Pinsoglio | “Siamo in fase di costruzione | ma …”

PIOLIsconfitto ai calci di rigore contro lanel test disputato negli Stati Uniti. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, non lo ritiene un passo indietro: ' Molti giocatori che hanno iniziato ...Le condizioni fisiche di Davide Calabria, terzino e capitano del, dopo l'infortunio muscolare contro la Juve Problemi fisici per Davide Calabria dopo pochi minuti di, amichevole pre - campionato andata in scena nella notte italiana a Carson. Il capitano rossonero ha alzato bandiera bianca dopo nemmeno venti minuti, per quello che è sembrato un ...Calcio 2023 - 2024 SquadraNella notte di giovedì 28 luglio,si sono affrontate per la prima volta in questa stagione, a Los Angeles. I rossoneri partono subito forte e al 23' passano in vantaggio con Thiaw, che di testa su punizione di Theo ...Esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Allegri. Weah è partito titolare (poi sostituito a metà secondo tempo da Soulé). Lo statunitense in tutto e per tutto ha sostituito Juan Cuadrado negli schemi ...E' sicuramente Federico Chiesa una delle note liete della Juventus nel primo match amichevole della stagione contro il Milan. L'ex calciatore della Fiorentina è atteso quest'anno ad una stagione di ot ...