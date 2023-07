Juventus fuori dall’Europa per un anno! Arriva la sentenza dalla Uefa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lanon potrà partecipare alle competizioni europee dellanella prossima stagione (2023/2024): è stata questa la decisione presain merito al “caso plusvalenze” del club bianconero. Ecco quindi che la Vecchia Signora dovrà saltare laConference League 2023/2024 e al posto della squadra di Torino ci sarà l’ottava squadra della Serie A 2022/2023, ovvero la Fiorentina, che nella scorsa stagione ha raggiunto la finale proprio in Conference League (perdendo poi contro il West Ham). È importante sottolineare che, oltre alla squalifica, allaè stata commissionata anche una multa da 20 milioni euro. Di questi soldi da pagare, però, metà sono con la condizionale, il che vuol dire che il club bianconero non dovrà darli se i conti risulteranno in regola con ...

la Fiorentina era già a conoscenza del fatto che con forte probabilità la Juventus sarebbe stata esclusa. Infatti, per arrivare a questa risoluzione, la Juventus ha dovuto rinunciare a due elementi fondamentali: l'adesione alla Superlega e la volontà di ricorso in sede sportiva e/o amministrativa.

