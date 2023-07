Juventus | Freuler mette d’accordo Allegri e Giuntoli | le ultime

(Di venerdì 28 luglio 2023) Spunta un nome nuovo per il centrocampo dellae si tratta di Remoche la Serie A la conosce molto bene Spunta un nome nuovo per il centrocampo dellae si tratta di Remoche la Serie A la conosce molto bene. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo svizzerocome rinforzo per la mediana. L’ex Atalanta è al momento un giocatore del Nottingham Forest.

Spunta un nome nuovo per il centrocampo dellae si tratta di Remoche la Serie A la conosce molto bene Spunta un nome nuovo per il centrocampo dellae si tratta di Remoche la Serie A la conosce molto bene. ...Calciomercato, spunta l'ex Atalanta: il Nottingham Forest punta CambiasoDaa Cambiaso. Il Forest sarebbe invece sulle tracce del laterale di proprietà dei bianconeri ...Commenta per primo Lacerca un centrocampista sul mercato. Secondo Tuttosport , i bianconeri pensano di riportare in Italia il nazionale svizzero del Nottingham Forest, Remo(classe 1992 ex Atalanta).

Freuler entra, Szczesny esce: come si sta muovendo la Juve sul mercato Tuttosport

Calciomercato Juve: idea Freuler, arriva Gonzalez L'attualità di casa Juventus parte dal successo ottenuto in amichevole contro il Milan, un successo che ha messo in evidenza la buona condizione di ...Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Juventus e si tratta di Remo Freuler che la Serie A la conosce molto bene Spunta un nome nuovo per il ...