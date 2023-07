Juventus esclusa dalle coppe e multa di 20 milioni Il club | «Non faremo appello» In Conference va la Fiorentina

(Di venerdì 28 luglio 2023) La sentenza era attesa per oggi, è arrivata: lanon parteciperà alla prossimaLeague. Ilbianconero è stato escluso dalla Uefa per «aver...

LA NOTA UFFICIALE SULL'ESCLUSIONE DELLAENERGIE - In realtà, almeno informalmente, la Fiorentina era già a conoscenza del fatto che con forte probabilità lasarebbe stata, ...TORINO " Ladalle competizioni Uefa per la stagione 2023/2024. La decisione arriva dalla Prima Camera dell'organo di controllo finanziario della Uefa (CFCB) che ha stabilito che "il club ...Ladalla Conference League per la stagione 2023/2024 e dovrà pagare una multa di 20 milioni di euro. E' la decisione dell'Uefa per il mancato rispetto del Settlement Agreement, l'...

Juve esclusa dalle coppe, Fiorentina in Conference: il comunicato Uefa Corriere dello Sport

Il Barcellona lo ha messo nella lista dei cedibili da tempo e adesso se ne è convinto pure lui. C'è Franck Kessie al centro dei discorsi, l'ex Milan che è destinato nuovamente a fare le valigie, appen ...Ha violato il fair play finanziario, la Juventus fuori un anno dalle coppe europee, in Conference entra la Fiorentina, il club annuncia che non farà ricorso ...