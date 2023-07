Juventus esclusa dalle coppe con multa Fiorentina in Conference

Lamultata anche con 20 milioni di euro. Ladalle competizioni Uefa per la stagione 2023/2024. La decisione arriva dalla Prima Camera dell'organo di controllo finanziario della Uefa (CFCB) che ha stabilito che "il club ...TORINO - Ladalle competizioni Uefa per la stagione 2023/2024. La decisione arriva dalla Prima Camera dell'organo di controllo finanziario della Uefa (CFCB) che ha stabilito che "il club ...Si chiude cosi' il procedimento contro il club bianconero . Lasara'dalle coppe europee per un anno e dovra' pagare un contributo economico di 10 milioni. E' questa la decisione della Prima Camera dello Uefa Club Financial Control Body, assunta -...

Juve esclusa dalla Conference League, sentenza Uefa e reazioni. Diretta news Sky Sport

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus esclusa dalle competizioni Uefa per la stagione 2023/2024. La decisione arriva dalla Prima Camera dell’organo di controllo finanziario della Uefa (CFCB) che ha stabili ...Irrevocabile la decisione della Uefa. La squadra è stata colpita anche da una pesante multa di 20 milioni di euro, con 10 milioni sospesi condizionalmente ...