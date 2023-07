Juventus esclusa dalle coppe 2023 2024

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si attendeva soltanto l’ufficialità che dopo giorni di attesa è finalmente arrivata: laè stataeuropee per la stagione, e dunque non partecipera’ alla prossima Conference League. L’ Uefa ha anche inflitto ai bianconeri una multa di 20 milioni, di cui 10 con la condizionale. Al loro posto subentrerà la Fiorentina.: IL COMUNICATO DELL’ UEFA “Durante la stagione 2022/, la Prima Camera del CFCB, oresieduta da Sunil Galati, ha aperto le indagini su(ITA) per potenziali violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play. La Prima Camera del CFCB ha concluso che la ...