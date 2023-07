Juventus esclusa dalle competizioni europee per un anno e multa di 10 mln Al suo posto la Fiorentina

(Di venerdì 28 luglio 2023) LaUefa per la stagione 2023/2024. La decisione arriva dalla Prima Camera dell’organo di controllo finanziario della Uefa (CFCB) che ha stabilito che «il club bianconero ha violato il quadro normativo e l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha risolto l’accordo transattivo concluso con il club», decretandone...

Il club bianconero multato di 20 milioni. A breve l'Uefa dovrebbe ufficializzare la partecipazione della squadra viola alla competizioneLa notizia era nell'aria e ora arrivata la conferma: lastataper un anno dalle coppe europee e quindi non prender parte alla prossima Conference League. Per il caso plusvalenze, la UEFA ha pure inflitto al club una multa di 20 milioni di ... Lavienedalla prossima Conference League e viene multata con un'ammenda di 20 milioni di euro . Il club bianconero ha commentato la decisione dell'Uefa tramite un comunicato nel quale ...

Juve esclusa dalle coppe, Fiorentina in Conference: il comunicato Uefa Corriere dello Sport

