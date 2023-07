Juventus | Allegri | “Per essere la prima partita | abbiamo giocato bene contro il Milan”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nella storia del calcio italiano, vi sono delle sfide che non potranno maiconsiderate come delle semplici amichevoli, e che nel corso del tempo hanno regalato delle emozioni davvero uniche. Come nel caso di, sfidatesi durante la tournée negli USA lo scorso 27 luglio, e conclusasi ai calci di rigore, sul punteggio di 6-5 in favore della compagine bianconera. Il tutto dopo che al termine dei 90? regolamentari la sfida si era conclusa sul punteggio di 2-2. Unadavvero spettacolare, quella disputatasi al Dignity Health Sports Park di Carson, nei pressi di Los Angeles, decisa dal calcio di rigore trasformato da Soulé, dopo gli errori dagli undici metri di Pobega e Bartesaghi. Un inizio di stagione davvero molto confortante per i ragazzi di Massimiliano, con il ...

