Juve | vittoria ai rigori contro il Milan in amichevole

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lantusa battuto ilai calci di rigore dopo il pareggio per 2-2 nei 90 minuti. Tutti i dettagli in merito Si conclude con una, seppur ai calci di rigore, la primapre stagionale dellantus. Ilsi era portato per due volte avanti con Thiaw e Giroud, ma i bianconeri sono riusciti a pareggiare grazie alle reti di Danilo e Rugani. Ai calci di rigore poi i bianconeri hanno vinto per 4-3 grazie all’ultimo gol di Matias Soulé ed a un super Pinsoglio. Tra i migliori in campo Chiesa e Weah da una parte e Reijnders dall’altra. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24