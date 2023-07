Juve | una neopromossa si muove per De Winter

Commenta per primo Il Genoa ha messo gli occhi su Koni De Winter , rientrato dal prestito all'Empoli e sul quale c'è la concorrenza del Frosinone. La Juventus apre alla cessione in prestito, ma solo ...In più, adesso che il giro dei leader è un po' cambiato, potrà anche daremano a quelli più giovani e per far capire il senso di che cos'è l'appartenenza in un club importante come quello ...... dato che un solo match non basta per determinare sesquadra è pronta per affrontare la stagione a venire. Nella partita con il Milan, però, laha esposto gran parte dei suoi punti forti e ...

La frase di Weah che svela tutto: "Juve Una persona decisiva per la scelta" Corriere dello Sport

Remo Freuler può essere il centrocampista di esperienza che la Juventus cerca. Lo svizzero, attualmente al Nottingham Forest, potrebbe tornare in Italia dopo un solo anno. Secondo Tuttosport, l’ex Ata ...Alex Sandro sarebbe un obiettivo dell'Inter che potrebbe prendere il secondo giocatore juventino in poche settimane ...