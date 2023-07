Juve | un difensore verso il Genoa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Koni De Winter,centrale belga, è pronto a lasciare lantus per una nuova esperienza in prestito. In pole c’è...

Maignan respinge, ildellacerca il tap - in che viene respinto, Danilo risolve la mischia con il tocco decisivo: 1 - 1. Il Milan torna davanti al 39 con una rete nata ancora da palla ...Il centrocampista classe 93 ha giocato in serie A con il Verona e in serie B con laStabia ed ... a questo nuovo gruppo, che vede nel portiere Vannucchi e nelAntonini due leader che ...

Juve, sfida a Milan e Salernitana per un difensore Calciomercato.com

Milan, dura appena 20 minuti l'amichevole contro la Juventus per Davide Calabria. Il difensore ha riportato un fastidio all'adduttore.Koni De Winter, difensore centrale belga, è pronto a lasciare la Juventus per una nuova esperienza in prestito. In pole c’è il Genoa che proverà a chiudere nei prossimi giorni.